Batman'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Batman'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Yerel Haber
- Mülteci
- Göçmen
- Batman