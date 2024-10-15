Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar soruşturması: Bakanlıktan takipsizlik kararına itiraz

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak'ta bir kız çocuğu, ailesi tarafından evlerinin önünde iple asılı halde bulundu. İsmi açıklanmayan kız çocuğu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Sosyal medyada kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve iple asılarak boğulmaya çalışıldığı iddiaları sonrası Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çocuğun hastanedeki tedavisi sona ererken, cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada somut delil olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı alındı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla karara itiraz etti. Bakanlığın itirazı sonrası soruşturmanın yeniden başlatıldığı, bakanlığın konuyu yakından takip ettiği öğrenildi



Bakanlıktan cinsel istismar soruşturmasında takipsizlik kararına itiraz