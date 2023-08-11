Batman'da acı olay: Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Batman'da yola atlayan 6 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Batman'da acı olay: Kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü

Bıçakçı köyü mevkiinde belediye halk otobüsünden inen annesini gördükten sonra yola atlayan 6 yaşındaki erkek çocuğu Eymen Tan'a plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonet çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan , araç sahibi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan talihsiz çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eymen Tan, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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