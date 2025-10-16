Batman'da acı olay: Yatalak hasta yangında can verdi

Batman'da Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan konutlardaki 8 katlı binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çocuk odasında başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler üst katlarda dumandan etkilenen 10 kişiyi itfaiye merdiveni yardımı ile aşağı indirdi.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangın çıkan evde bulunan 1 çocuk, 1 kadın ve 77 yaşındaki yatalak hasta, ekipler ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılarak Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Abdulmenaf Görnü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın kontrol alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.