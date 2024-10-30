Batman'da aile katliamı! Anne, baba ve çocuğunun cansız bedeni bulundu
Batman’da Nesim Adım, Tilmerç Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Ali Ensar ve eşi Tuba Adım’ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Aileden geriye Nesim Adım'ın gece 02.00'da paylaştığı görüntü kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda yaşayan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve 11 yaşındaki oğulları Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, evde çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Öte yandan, Adım çiftinin gece saat 02.09'da WhatsApp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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