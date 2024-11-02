Batman’da anız yangını 20 dönümlük alanı kül etti

Batman'ın Binatlı köyü mevkiinde çıkan anız yangınında 20 dönüm arazi yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Batman’da anız yangını 20 dönümlük alanı kül etti

Anız yangını öğle saatlerinde merkeze bağlı Binatlı köyü mevkiinde meydana geldi. 20 dönümlük tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarlanın büyük bölümüne sıçradı. Çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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