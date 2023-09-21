Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Batman’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Batman’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Binatlı köyünde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada Abdülaziz G. (42) ve Mehmet G. (39) yaralandı. Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdülaziz G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G. ise tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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