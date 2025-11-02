Batman'da asfalt yüklü kamyon devrildi
Batman'ın Sason ilçesinde viraji alamayan asfat yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Batman'da virajı alamayan kamyon devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde çalışmaların devam ettiği Mereto Dağı yoluna asfalt taşıyan kamyon, Ergünü köyünde virajı alamayarak yan yattı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı.
Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Batman
- Batman Sason