Batman'da asfalt yüklü kamyon devrildi

Batman'ın Sason ilçesinde viraji alamayan asfat yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Batman'da asfalt yüklü kamyon devrildi

'da virajı alamayan kamyon devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde çalışmaların devam ettiği Mereto Dağı yoluna asfalt taşıyan kamyon, Ergünü köyünde virajı alamayarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...