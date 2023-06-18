Batman’da baraj gölüne giren kuzenler boğuldu

Batman merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Çayüstü mevkisinde serinlemek için Batman Baraj gölüne giren 11 yaşındaki Elif Bağdu ile 10 yaşındaki kuzeni Ceren Bağdu bir süre sonra suda kayboldu.



Durumu fark eden amcaları Ramazan Bağdu suya atlayarak çocukları çıkardı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.



Tüm müdahalelere rağmen kız çocukları kurtarılamazken, cenazeler Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

