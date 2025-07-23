Batman'da bıçaklı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde esnaf F.Y., iş yerini kapattıktan sonra bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktı. B.A., önünü kestiği F.Y.'yi gasp ederek bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.