Batman'da bir evde yapılan aramada 12 kilo kubar esrar yakalandı

Batman'da jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, 12 kilo gram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Batman'da bir evde yapılan aramada 12 kilo kubar esrar yakalandı


Edinilen bilgilere göre Batman İl Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kozluk İlçesine bağlı Tosunpınar Köyü Çeşmebaşı Mevkinde bir şahsın evinde ve kullanımında bulunan tarlada 12 kg Kubar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramada göz altına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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