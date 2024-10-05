Batman'da bir evde yapılan aramada 12 kilo kubar esrar yakalandı



Edinilen bilgilere göre Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kozluk İlçesine bağlı Tosunpınar Köyü Çeşmebaşı Mevkinde bir şahsın evinde ve kullanımında bulunan tarlada 12 kg Kubar Esrar ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramada göz altına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.