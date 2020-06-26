Batman'da bir kişi arı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.



İlçeye bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında 50 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Cemal Algan, bakım yaptığı sırada 2 kovan arının saldırısına uğradı.

Fenalaşan Cemal Algan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Algan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Evli ve 8 çocuk babası olan Algan, Dörtbölük köyünde defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

