Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis ikna edince aşağı indi
Batman'da 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan indirildi.
Diyarbakır Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısına çıkan kişi, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken kişi, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi. İsmi öğrenilmeyen kişi, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.
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