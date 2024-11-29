Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis ikna edince aşağı indi

Batman'da 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan indirildi.

Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis ikna edince aşağı indi

Diyarbakır Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısına çıkan kişi, girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken kişi, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi. İsmi öğrenilmeyen kişi, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...