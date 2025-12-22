Batman'da çıkan yangında yatalak hasta can verdi

Batman’da tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır’ın (85), dumandan zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 75 yaşındaki eşi Zahide Utanır ise dumandan etkilendi.

İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan Zahide Utanır, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Abdurrahman Utanır'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.