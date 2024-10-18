Batman'da çocuğa cinsel istismar iddiası: Takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı

Olay 7 Ocak'ta Kozluk ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından evlerinin önünde ipte asılı olarak bulundu. Çocuk hastanede tedavi altına alındı.



Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlattı. Ancak soruşturmada "somut delil olmadığı gerekçesiyle" takipsizlik kararı alındı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararına itiraz etti. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlığın itirazı üzerine takipsizlik kararını kaldırdı, böylece dosya yeniden açıldı.



8 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor. Olayın ardından konuşma yetisini kaybeden çocuk, yatağa bağımlı yaşamaya devam ediyor.