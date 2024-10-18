Batman'da çocuğa cinsel istismar iddiası: Takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı

Batman'da evlerinin önünde asılı bulunan ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocukla ilgili soruşturmada gelişme var. Savcılığın takipsizlik kararına geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etmişti.. Dosyanın yeniden açılmasına karar verildi.

Batman'da çocuğa cinsel istismar iddiası: Takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı

Olay 7 Ocak'ta Kozluk ilçesinde meydana geldi. 8 yaşındaki kız çocuğu ailesi tarafından evlerinin önünde ipte asılı olarak bulundu. Çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili şüphesiyle soruşturma başlattı. Ancak soruşturmada "somut delil olmadığı gerekçesiyle" takipsizlik kararı alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararına itiraz etti. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlığın itirazı üzerine takipsizlik kararını kaldırdı, böylece dosya yeniden açıldı.

8 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor. Olayın ardından konuşma yetisini kaybeden çocuk, yatağa bağımlı yaşamaya devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Malatya'da deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...