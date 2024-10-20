Batman'da çocuğa istismar iddiası: 8 yaşındaki kız çocuğu Aile Bakanlığı gözetimine alındı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu, 7 Ocak günü evinin önünde asılı bulundu. Olayla ilgili cinsel istismar şüphesiyle soruşturma başlatıldı, ancak "somut delil olmadığı gerekçesiyle" takipsizlik kararı verildi.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın karara itirazı üzerine dosya yeniden açıldı.

ÇOCUK BAKANLIK GÖZETİMİNDE

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, olayın ardından konuşma yetisini kaybeden ve yatağa bağımlı yaşayan çocuğun bakanlık gözetimine alındığını duyurdu.



Bakan Göktaş ise sosyal medya hesabından şunları söyledi:



“Batman’ın Kozluk ilçesinde Şeyma kızımıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen takipsizlik kararı, Bakanlığımızın itirazı üzerine kaldırılarak soruşturma yeniden başlatılmıştı.

Bugün itibarıyla Şeyma kızımız Bakanlığımızın gözetimine alınmış ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilmek üzere hastaneye nakledilmiştir”

