Batman'da dev etçil çekirge görüldü

Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.



Batman'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına dev bir çekirge yansıdı. Odun parçasıyla onu havaya kaldıran vatandaş onun etçil bir çekirge olduğunu ifade ederek şakayla karışık onu evde besleyeceklerini söyledi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş daha sonra onu doğal ortamına bıraktı.