Batman'da dolandırıcılık. 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptılar

Batman Kaçkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giymiş bir kişinin dosyasını bozacağı vaadiyle 1 milyon 500 TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin inandırıcılık katmak adına yapay zeka teknolojisi kullandıkları öğrenildi.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Ö., G.E., S.K., ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucu şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.