Batman'da dondurma fabrikasında yangın çıktı.

Olay, Batman-Beşiri yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir dondurma fabrikasında meydana geldi.

Kaynak esnasında sıçrayan kıvılcımlar sonucu fabrikanın hem iç hem de dış panelleri alev aldı.

Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.