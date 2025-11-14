Batman'da facia: 2 çocuk öldü, sürücü yaralandı
14.11.2025 01:20
Anadolu Ajansı
AA
Batman'da tıra arkadan çarpıp şarampole savrulan otomobilde 2 çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ise yaralandı.
Batman Güney Çevre Yolu'nda bir otomobil, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.