Batman'ın Sason ilçesi Yücebağ Beldesi Günlüce köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada anne Halise ile askerden yeni gelen oğlu Serkan Acet olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Şazin, Şahabettin ve Cuma Acet ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Batman'da feci kaza: Anne-oğul hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Batman'ın Sason ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki anne ile oğlu yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Batman'ın Sason ilçesi Yücebağ Beldesi Günlüce köyünden Sason'a giden Arslan Acet yönetimindeki kamyonet, şarampole devrildi.