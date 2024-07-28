Batman'da feci kaza: TIR, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı,1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Batman'da kontrolden çıkan TIR, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı. Feci kazada 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Batman'da feci kaza: TIR, düğün töreni çıkışında davetlilerin arasına daldı,1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, -Siirt Çevreyolunda bulunan bir salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada TIR çarptı.

Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki çok sayıda araca da çarptı. 

Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi.
Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden Süleyman Oğuz, İlyas Oğuz, Demir Oğuz ve Sefa Oğuz olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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