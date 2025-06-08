Batman'da feci olay: Balkondan düşen bebek yaşamını yitirdi

Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan ailenin bebekleri Y.E.G. (1) dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.