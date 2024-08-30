Batman'da feci olay: Küçük çocuk düdüklü tencerede sıkıştı

Batman'da 2 yaşındaki çocuk, düdüklüğü tencerenin içinde sıkıştı. Küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Batman'da feci olay: Küçük çocuk düdüklü tencerede sıkıştı

'da 2 yaşındaki Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

HİSROLİK KESKİ VE PENSE

Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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