Batman’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Batman’da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Binatlı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 43 ACY 807 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, araçtaki Vehta Aydemir (50) ile Menfiye Toy (55) hayatını kaybetti, N.T. (56), T.T. (32), N.T. (5) ve M.T. (4) yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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