Batman'da hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

Haberler - İHA 14.07.2022 - 23:36 | Son Güncelleme : 14.07.2022 - 23:40
Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı.
İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden sağlık çalışanlarının odasına girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.
Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı.
Hasta yakınına müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.