Batman’da havai fişek satışına yasak

Batman’da ikinci bir emre kadar havai fişek satışı yasaklandı.



Karar, Batman Valiliği tarafından alındı.



Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde özellikle gösteri, yürüyüş, protesto eylemleri gibi her türlü etkinlik ve faaliyetlerde kullanılan havai fişeklerin satışının ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.



Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Havai fişeklerin bakkal, kırtasiye, market, büfe ve bunun gibi yerlerde satıldığı, bu maddelerin küçük çocuklar tarafından kullanılması sonucu yaralanmalara yol açtığı müşahede edilmiştir.



Gerekli güvenlik önlemleri alınmadan kullanılan piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma, ölüm ve bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü vatandaşlarda meydana gelen korku, heyecan ve paniğin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.



Mülki sınırlar içerisinde havai fişeklerin bakkal, market, kırtasiye ve yetkisiz kişiler tarafından ve satış izni bulunan av bayileri tarafından izinli-izinsiz kişilere satılması ve kullanılması ikinci bir emre kadar yasaklandı.



Bu karara istinaden havai fişek satışı yapan ve kullananlara gerekli cezai müeyyide uygulanacak.”