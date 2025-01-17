Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Batman’da iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Kültür Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada R.A.(35) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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