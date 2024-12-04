Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: Bir kişi öldü

Batman'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: Bir kişi öldü

Edinilen bilgilere göre, Bayındırlık Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü başlayan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan Şükrü Gezer (20), sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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