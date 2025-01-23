Batman'da iki kapkaççı 120 saatlik kamera kaydı izlenerek yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği, kentte farklı tarihlerde meydana gelen dört kapkaç olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve 78 iş yerine ait toplam 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekip, şüphelileri tespit etti.



Belirlenen adrese yapılan baskınla şüpheliler M.D. ve Y.A. yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullandıkları motosiklet ve çaldıkları eşyalar ele geçirildi. İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerin kapkaç yapıp kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.