Batman'da iki öğrencinin öldüğü kazada okul idarecileri açığa alındı

Sason ilçesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği, 24 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili dört okul idarecisi açığa alındı.

Anadolu Ajansı 12.03.2021 - 15:20

Batman'da iki öğrencinin öldüğü kazada okul idarecileri açığa alındı

Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı.

Servis şoförü Eşref Y., hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.

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