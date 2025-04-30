Batman'da iki otomobil çarpıştı

Batman-Siirt çevre yolunda otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada, dört kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.