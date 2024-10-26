Batman'da inşaatta feci ölüm

Batman'da Bayındır Mahallesi'nde bir apartman inşaatının 10. katında çalışan İdris Us (40) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan Us, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

