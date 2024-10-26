Batman'da inşaatta feci ölüm

Batman'da bir apartman inşaatının 10. katında çalışan 40 yaşındaki İdris Us, iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Batman'da inşaatta feci ölüm

'da Bayındır Mahallesi'nde bir apartman inşaatının 10. katında çalışan İdris Us (40) dengesini kaybetmesi sonucu iskeleden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Us, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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