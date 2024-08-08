Batman’da iş umuduyla vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

Batman merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da iş umuduyla vatandaşları dolandıran 7 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarına işe girme, devlet memuru olarak atanma vaadiyle" gençlerden sahte evraklarla maddi menfaat sağlayan Ş. K.Y. isimli şüphelinin liderliğinde emir ve talimatlarıyla hareket eden toplam 14 şüpheli şahsın tespit edildi.

Şüphelilerin mağdur şahıslardan toplamda yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtilen açıklamada, şahısların inandırıcılık katmak ve oyalamak için mağdurları Ankara iline götürdükleri, ev kiraladıkları, otellerde barındırdıkları, çeşitli kurumlara şahıslar ile birlikte gittikleri, mağdurların atanma, işe başlama yazılarını içeren resmi belge süsü verilmiş, sahte evrak, barkod düzenledikleri ve bunları mağdurlara verdikleri tespit edildiği ifade edildi.

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