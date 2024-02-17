Batman'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Batman'da Beşiri kara yolunda Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde tekstil işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Bir fabrikanın duvarına çarpıp yan yatan minibüste bulunan 15 işçiden 10 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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