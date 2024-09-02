Batman'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da kaçak silah operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışma kapsamında şüpheli bir kamyon takibe alındı.

Ekipler, kamyon sürücüsünün başka bir araçta alıcı olan 2 zanlı ile buluştuğu esnada operasyon düzenledi.

Operasyonda, kamyonda yapılan aramada, birleştirildiğinde atıma hazır 269 tabanca, 3️3️ tabanca gövdesi ve 9️ bin 5️5️7️ tabanca parçası ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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