Batman'da kaçakçılık operasyonu, 61 gözaltı
27.02.2026 12:34
Gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Batman'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Uygulamada 61 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçedeki uygulama noktasında güvenlik ve huzuru sağlamak amacıyla operasyon düzenledi.
Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda 45 farklı araç durdurularak detaylıca arandı.
Operasyonda bulunan malzemeler ele geçirildi.
Gerçekleştirilen aramalarda 11 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 92 adet faturasız kamyon lastiği, 143 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 41 kutu gümrük kaçağı parfüm ve 23 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda bulunan malzemeler ele geçirilerek, olayla ilişkili 61 kişi hakkında da adli işlemler başlatıldı.