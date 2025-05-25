Batman'da kamyonet dereye uçtu: 1 ölü
Batman'ın Sason ilçesinde, dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Yusuf Arslan yaşamını yitirdi.
Batman'ın Sason ilçesinin Çakırpınar köyü mevkiinde kamyonet, sürücüsü Yusuf Arslan'ın (22) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
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