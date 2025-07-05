Batman'da kaygılandıran görüntüler: Sokak ortasında bayıldılar

Batman'ın Seyitler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen gençler sokak ortasında baygın halde görüntülendi.

Çekilen görüntülerde uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen gençlerden biri kaldırımda otururken, bir diğeri ise motosiklet üzerinde görülüyor.



Seyitler Mahallesi sakinleri, yaşadıkları bölgede artan madde kullanımı nedeniyle hem kendi çocukları hem de çevre güvenliği açısından endişeli olduklarını belirtti. Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde benzer olayların sık sık yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Aileler sokağa çocuklarını çıkaramaz hale geldi" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.



