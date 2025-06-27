Batman'da kayıp çocuğun cansız bedeni çayda bulundu
Batman'ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk çayda ölü bulundu.
Kozluk'un Yeniçağlar köyünde 13 yaşındaki Mehmet Nuri Sevim'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni köyden geçen çayda bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çocuğun ölüm sebebinin netlik kazanması için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Çocuğun yakınlarından bazıları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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