Batman'da kış mevsiminde kelle paçaya yoğun ilgi

Kentte sakatat ve et ürünleri satan bir esnaf, kış aylarıyla birlikte satışlarda bir artış olduğunu ve yaz aylarında 200 TL’ye satılan kellenin, artan taleple birlikte tanesi 250-300 TL arasında satıldığını ifade etti.

Günde 250 kelle sattıklarını söyleyen esnaf Turan Sungur, "Kış aylarıyla birlikte vatandaşların kelle ve paçaya olan ilgisi artıyor. Kuzu kelle, kış aylarında vücuda enerji veren ve vitamin deposu olarak bilinen yiyecekler arasında” dedi.