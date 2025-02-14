Batman’da köprü altında erkek cesedi bulundu

Batman'da köprü altında erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman’da köprü altında erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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