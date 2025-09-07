Batman'da korkutan ev yangını

Dağçatı Soğanlı köyünde Bende Akkuş’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.