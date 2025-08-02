Batman'da köyü akrepler bastı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı.

Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda adeta yürüyemez hale geldi.

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı." diye konuştu.