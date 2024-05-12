Batman’da Mercek-18 operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Batman’da Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine yönelik düzenlenen “Mercek-18” operasyonunda; 21’inin imalatı tamamlanmış, 100’ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Batman’da Mercek-18 operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'da düzenlenen Mercek-18 operasyonunda 121 ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik "Mercek-18" operasyonu düzenlendiğini ifade etti.

Operasyonda, yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde, 21'inin imalatı tamamlanmış, 100'ünün ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçalarının ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 şüphelinin yakalandığını belirtti.

kaçakçılarıyla mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 milyon liralık kaçakçılık vurgununa operasyon: 2 gözaltı

23 milyon liralık kaçakçılık vurgununa operasyon: 2 gözaltı

Resmi Gazete'de bugün (12 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (12 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Kara yollarında durum (12 Mayıs trafiğe kapalı yollar)

Kara yollarında durum (12 Mayıs trafiğe kapalı yollar)

İzmir'de suç makinesi, saklandığı kümeste yakalandı

İzmir'de suç makinesi, saklandığı kümeste yakalandı

Yalova’da şüpheli valiz paniği: İçerisinden kıyafetler çıktı

Yalova’da şüpheli valiz paniği: İçerisinden kıyafetler çıktı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...