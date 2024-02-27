Batman'da minibüs takla attı: 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'ın Gerçüş ileçesinin Kozlu köyü mevkiindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 3 kişiden biri olan 20 yaşındakş Veysel Laçin, sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavileri Gercüş ve Hasankeyf Devlet Hastanelerinde devam ediyor.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.