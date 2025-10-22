Batman'da narkotikten şafak operasyonu
Batman'da 5 ayrı adrese 105 narkotik polisinin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özel harekat ile çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle 5 ayrı adrese 105 polisin yer aldığı "şafak" operasyonu gerçekleştirildi.
Narkotik köpekleri ve drone desteğiyle daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
