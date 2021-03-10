Batman'da öğrencileri ve işçileri taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Batman Sason'da öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

NTV Haber - DHA 10.03.2021 - 09:57

Batman'da öğrencileri ve işçileri taşıyan servis devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ 

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı.

ÖĞRENCİ OLAN İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi.

Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. 

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