Batman'da olimpik yüzme havuzunda ölüm

Batman'da serinlemek için olimpik yüzme havuzuna giren 42 yaşındaki engelli Erkan Ceylan, boğularak hayatını kaybetti.

Batman'da olimpik yüzme havuzunda ölüm

'da Güney Çevre yolundaki Şehir Stadı'na bitişik olimpik yüzme havuzuna giren engelli Erkan Ceylan (42) bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

Cankurtaranların müdahale ettiği Ceylan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında havuzun güvenlik kamera kayıtları inceleniyor.

Boğulmanın nedenine ilişkin net bilgiler, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.

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