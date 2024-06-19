Batman'da oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde suyun yükselmesiyle oluşan adacıkta mahsur kalan Berat (9) ve Esma A. (12) kardeşler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Batman'da oluşan adacıkta mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Malabadi Köprüsü'nün altından geçen Çayı’nda meydana geldi.

Aileleriyle beraber Batman Çayı kenarına piknik yapmak için giden Berat ve Esma A. kardeşler, suların yükselmesi sonucu oluşan adacıkta mahsur kaldı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kardeşler, çevredekilerin de yardımıyla yapılan çalışmayla kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Adana'da akaryakıt ve karpuz yüklü iki TIR çarpıştı, yangın çıktı

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...